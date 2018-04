Kihnu Virve pärast infarkti: ma ei tahaks praegu minna

Virve meenutas ETV saates "Ringvaade", et tundis keset ööd imelikku tunnet ja ei saanud aru, kas kondid on ära surnud. "Ma istusin poolteist tundi voodi peal ja oli selline olek, et ma ei tea, kus ma olen või mis üldse on," kirjeldas Virve.

Lapselaps Reena kutsus seejärel kiirabi. "Ta tuli niimoodi nagu merelaine, nii kui vihane merelaine. Niimoodi rullides," kirjeldas Virve infarkti. "See oli hullem kui valu," lisas ta.

Virve kiitis Kihnu kiirabi, kes aitas armastatud laulja mandrile arsti juurde viia. Kuigi laev ja hõljuk tol hetkel ei sõitnud, sai Virve lõpuks lennukiga Pärnusse toimetatud. "Ma mõtlesin, et praegu on minek ka. Ma ei tea, mis oleks olnud, kui kiirabi poleks olnud," meenutas Virve haigushoogu.

Virve tõdes, et südameprobleemid vaevavad teda siiani, alles hommikul kloppis süda kiiresti, kuid see läks õnneks lihtsalt mööda. Operatsioonile minekut Virve ei plaani. "Mul pole aega praegu minna," põhjendas ta.

Virve lisas, et ootamatu infarkt ei pannud teda elule teisiti vaatama. "Oma teha pole midagi. Kui aeg on täis, tuleb minna. Lihtsalt ma ei tahaks praegu minna mitte. Kevad mulle meeldib kõige rohkem, ma olen siia nii palju roose maha pannud, tahaks näha, kas nad hakkavad õitsema," põhjendas laulumemm.

Nii kaua, kui tervis lubab, kavatseb Virve ka esineda. "Me kavatseme elada nii nagu iga päev oleme elanud. Me kavatseme teha asjatoimetusi nii nagu igapäevaselt oleme teinud. Sest kui me seda ei teeks, poleks mammal mõtet, et lähme teeme midagi vahvat, saab välja minna," ütles lapselaps Raina Kiviselg.

Kihnu Virvet näeb esinemas juba 4. juunil Käsmus.