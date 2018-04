ERR-i uudisteankur toob lavale esimese monolavastuse

Näitlejanna sõnul on tegemist väga hea dramaturgiaga ning teemaga, mis puudutab meid kõiki - suhted vanematega. "Näidendi süžee on üsna lihtne. Ema, kes suri aastaid tagasi, jättis oma tütrele maha kirjad, mida ta hakkas saama igal aastal oma sünnipäevaks. See oli nagu soov pikendada oma elu ja koosolemist tütrega. Ja nii jagab tütar kogu oma elu ja kõiki sündmusi kujuteldava emaga," kirjeldas Kosmõnina "Aktuaalsele kaamerale".

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel