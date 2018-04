Grete Paia lahkus Sven Lõhmuse agentuurist

"2012. aastal, mil liitusin Moonwalk agentuuriga, ei osanud ma ettegi kujutada, pöörane ja emotsiooniderohke see seiklus saab olema," kirjutas laulja oma Instagrami lehel.

Paia tänas Mummat ja Lõhmust koostöö eest. "Aitäh, Sven ja Tambet, et olete mulle viimased kuus aastat justkui pere eest olnud, mind õpetanud, julgustanud, suunanud ja mulle toeks olnud. Tänu teile kahele sain ma artistina 2013. aastal niiöelda suures plaanis jalad alla ja olen teile selle eest igavesti südamest tänulik," jätkas ta.

"Küll aga on elus ikka etapid ning muutused ja edasiliikumised on aeg-ajalt vajalikud/möödapääsmatud. Tunnen, et minul on nüüd aeg pesast välja lennata ja enda nägu muusikuna otsima asuda," lõpetas Paia avalduse, lubades fännidele peagi midagi uut ja põnevat.

Grete Paia sai tuntuks Eesti Laulul looga "Päästke noored hinged", millega sai 2013. aasta konkursil teise koha. Lugu valmis koostöös Sven Lõhmusega.