30 aastat "Simpsonite" Apud kehastanud näitleja teatas, et on valmis taanduma

"Simpsonites" pea 30 aastat Apule häält lugenud Hank Azaria teatas, et on valmis kõrvale astuma. Tema avaldus tuli pärast Hari Kondabol eelmise aasta dokumentaalfilmi "Probleem Apu'ga" ("The Problem with Apu"), milles väidetakse, et Apu tegelaskuju on loodud rassistlikele stereotüüpidele tuginedes

Poepidaja Apu Nahasapeemapetilon on olnud tegelaskuju sarjas alates 1990. aastast ning tema häält teeb valgenahaline näitleja Hank Azaria, kes esitab teksti väga tugeva india aktsendiga, vahendas BBC.

Azaria ütles "The Late Show" saatejuhile Stephen Colbertile, et tema silmad on pärast debatti avanenud ning ta pole soovinud kedagi solvata.

Pärast 2017. aasta dokumentaalfilmi "The Problem with Apu" ilmumist on tõusnud teemaks ka rassistlikud stereotüüpid ning nende portreteerimine animaseriaalis. Dokumentaalfilmi režissöör Hari Kondabol ütles, et tegelaskuju on problemaatiline, sest teda defineerivad töö poepidajana, lapsed ja korraldatud abielu.

Kondabol tõi välja, et Apu oli mehe lapsepõlves üks väheseid indialasi USA televisioonis ning teised lapsed imiteerisid "Simpsonite" karakterit, et teda mõnitada.

"Idee sellest, et keegi, tulevikus või minevikus, vana või noor, on Apu tõttu kiusualune, teeb mind nukraks. See polnud kindlasti minu kavatsus. Mina tahtsin inimestele rõõmu ja nalja pakkuda," kommenteeris Azaria saates.

Azaria sõnul on ta valmis kaasama india kogukonda, et karakterit paremini kehastada. "Ma arvan, et kõige olulisem on kuulata indialasi ja nende kogemusi. Ma tahaks väga näha indialasi ja Lõuna-Aasia stsenariste kirjutamisruumis ja kuulata nende nõu, kuidas Apud peaks portreteerima," ütles Azaria.

"Ma olen täielikult valmis ja rõõmus kõrvale astuma, kui see aitab asja paremaks teha. See ainult ei ole loogiline, vaid tundub olevat õige asi, mida teha," lisas ta.

Kondabolu on Azariat Twitteri vahendusel tänanud. "Ma hindan seda, mida sa ütlesid ja kuidas sa seda ütlesid," kirjutas ta.

Thank you, @HankAzaria. I appreciate what you said & how you said it. https://t.co/Otmxygf3DP — Hari Kondabolu (@harikondabolu) April 25, 2018

Sarja tegijad pole teemat avalikult kommenteerinud, kuid viide arutelule oli ühes "Simpsonite" episoodis, kui pereema Marge ja tütar Lisa kaudselt arutasid tegelaskujuga seotud vastuolu.

Stseenis muudab Marge unejuttu nii, et see oleks poliitiliselt korrektsem, kuid tema tütar on sellele vastu. Marge küsib seepeale Lisalt, mida ta peaks siis tegema.

Lisa pöördub seejärel kaamera poole ja ütleb: "Seda on keeruline öelda. Miski, mis algas pikka aega tagasi, aastakümneid tagasi, millele aplodeeriti ja mis ei olnud solvav, on nüüd poliitiliselt ebakorrektne. Mida siis teha?"

Selle järel viitab ta voodi kõrval olevale Apu' fotole.

Azaria ütles saatejuht Colbertile, et temal polnud konkreetse episoodiga mingit seost.