"See on Code One'i ülesäratamine. Sellepärast, et tundub rahval ei ole veel küllalt sellest muusikast. Aga palju kuumemates rütmides kui muidu," kommenteeris Hokkanen oma Kuuba rütmides versiooni "Vikerkaarest".

Hokkaneniga võttis ühendust Code One'i kunagine asutaja Mikk Targo, kes tahtis salvestada Code One'i lood täiesti teises formaadis. "Ta oli leidnud bändi Rootsi kruiisilt ja otsustas, et tahab mind sellesse projekti kaasata," selgitas lauljatar, kuidas legendaarse ansambli lugude taaselustamine hoo sisse sai.

Noor laulja tunnistas, et ei teadnud enne projektiga liitumist Code One'ist paljut. "Ma teadsin, et Koit laulab selles bändis eksole ja ma teadsin lugu "On küll hilja", enam vähem mingi refrään mulle koitis," ütles Hokkanen, kes tahtis siiski väljakutse vastu võtta.

Lisaks sellele, et ta ei tundnud Code One'i repertuaari, polnud ta ka latiinorütmidega liiga tuttav. "See kogu värk on minu jaoks ka uus, aga neil on see ikkagi veres. See rütmitunnetus ei samastu sellega, mida me põhjamaal Euroopas kuuleme," kirjeldas Hokkanen tööd bändiga.

Juba peagi on oodata Hokkaneni teist videot Code One'i repertuaarist. "See tuleb kõvasti värvilisem, palmid, meri ja muu, mis seal on," ütles Hokkanen. Lisaks ilmuvad Code One'i uue kuue saanud kuumimad hitid plaadil.