Eesti parimad toiduained: klaarsäga, viie vilja mahl ja värvi muutev džinn

Konkursi peavõidu välja teeninud külmsuitsu klaarsäga viilud õlis pärjati märtsis ka Eesti parim kalatoode 2018 hõbemärgiga. Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul üllatas hindamiskomisjoni liikmeid ennekõike haruldase kala erakordselt hõrk maitse ning asjaolu, et M.V.Wool on selle tootega toonud Eesti poelettidele täiesti uue kalaliigi.

"Klaarsäga on väga haruldane kala – tegu on Hollandi kalakasvatusest pärineva angersäga ja vundu ristamisel aretatud liigiga, mida ei esine looduses. Seda meeldiva maitsega luuvaba kala sobib nautida võileivakatte kui ka eraldiseisva hõrgu eelroana ning kindlasti peaksid seda kala proovima need tarbijad, kes on tavaliselt valge kala kõrvalmaitse hirmust ära põlanud," kinnitas Potisepp.

Potisepa sõnul tuleb ka sel aastal tõdeda, et konkurents parima toiduaine tiitlile on muutunud üha tihedamaks. "Võitja edestab konkurente mitte üksikute punktide, vaid lausa kümnendikpunktidega – seetõttu julgustan kõiki tarbijaid otsima kauplustest Eesti parima toiduaine konkursi kuld- ja hõbemärkide ning väikeettevõtete võidumärkidega tooteid. Igaühega neist on kuldaväärt maitseelamus garanteeritud," kinnitas Potisepp.

Eesti parim mittealkohoolne jook 2018 kuldmärgi pälvis Pai vaarika-peedi-mustasõstra smuuti, mis saab kogu oma magusa maitse puuviljades, marjades ja köögiviljades sisalduvatest suhkrutest.

Eesti parim alkohoolne jook 2018 kuldmärgiga tunnustati Liviko Crafter’s Aromatic Flower Gini, mis paistab silma vaskse värviga ning mis klassikalises tooniku-kokteilis värvub maagiliselt heleroosaks.