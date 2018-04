Jaapani ergutusmemmed tõestavad, et vanus ei sea piiranguid

Jaapani ergutusmemmedest ehk seeniortantsutüdrukutest on saanud rahvusvaheline fenomen. Ainus tingimus trupi liikmeks saamiseks on vanus vähemalt 55 aastat.

Maailma suurimas linnas Tokyos on ainuüksi vanureid üle üheksa miljoni. Üks neist 86-aastane Fumie Takino. Tema põlvkonna jaoks on viisakus, väärikus ja kombed olulised, kuid proua Fumie on natuke teistsugune. Täna on tema jaoks nädala parim õhtu, sest toimub cheerleaderite ehk ergutajate trenn, vahendas ETV saade "Pealtnägija".

Keskmine vanus grupis on 70. Pole tähtis, kas kellelgi on vahetatud puusaliiges või paigaldatud südamele šunt. Vaja on vaid pisut rütmitunnetust ja et vanust oleks vähemalt 55 aastat.

Trupi Japan Pom Pom asutaja Fumie Takino kannapööre algas 50. aastates, kui suri tema isa. Lahkudes oli isa hing täis kahetsust elus tegemata jäänud asjade pärast ja tütar otsustas, et ei korda sama viga isegi, kui selleks tuleb minna vastuollu Jaapani traditsioonidega.

"Ta suri 86-aastasena. Enne seda oli ta pool aastat voodis. Varem ütles ta, et naudib oma elu selle lõpuni, kuid siis ütles ta, et elu on tühi. Ta ärkas pettumusega, et on veel elus. Mõtlesin, et mina ei taha niimoodi lõpetada," põhjendas Fumie.

Esimese asjana jättis Fumie 52-aastaselt maha oma abikaasa. "Meie suhe ei toiminud. Olin seda lihtsalt talunud. Tahtsin elu lõpus öelda, et olen olnud õnnelik ja lõbutsenud, aitäh. Nii lahkusin ma kodust," selgitas ta.

Seejärel kolis ta USAsse, et õppida gerontoloogiat. Seal avastas ta uue kire. "Vanurid suudavad ergutada. Olin nii üllatunud. Mõtlesin, miks Jaapanis midagi sellist ei ole," meenutas Fumie, kuidas kõik algas.

Sun City Pomsi keskmine vanus oli 74 ning see inspireeris Fumiet sama asja kodus proovima. Ent Jaapanis polnud publik sugugi nii tolerantne, seda enam, et 20 aastat tagasi oli tegu riigi esimese seeniorite ergutusrühmaga. Eakate matroonide paljad sääred pälvisid palju tähelepanu aga ka kriitikat.

"Me saime meediast väga palju kõnesid. Esimese asjana filmis televisioon meie jalgu ja küsis, kas meil pole piinlik. Kõik kanalid filmisid jalgu ja küsisid, ega meil piinlik pole. Šokeeriv. Nad alustavad jalgadest! Idioodid," kommenteeris naine.

Kuid kaht aastakümmet julget pealehakkamist on saatnud edu. Japan Pom-Pomsist on kujunenud ka maailma pressis palju tähelepanu pärlvinud rahvusvaheline edulugu ning eelmisel aastal osaleti näiteks külalisesinejatena USA ergutajate meistrivõistlustel.

Järgmisel aastal läheb rühm jälle USA tuurile ning soovib esitada veel keerulisema kava. Kiirete liigutuste lihvimiseks palus trupi asutaja appi uue treeneri, kellel on värsked ja nooruslikumad ideed. Samuti suurendati trennide arvu kolmeni nädalas.

"Esimesel aastal treenisime kord nädalas. Olime nagu rühm dementseid, aga meie tase paranes. Arvan, et kui inimestel on eesmärk, püüavad nad seda saavutada," arvas Fumie.

Tantsuõpetaja Niki Nagamine arvates on selline aktiivne trenn üks lahendusi vananevale elanikkonnale. "See hoiab neid füüsiliselt aktiivsena, et nad oleksid terved, ent pakub ka kogukonda, kus jätkuvalt suhelda," selgitas ta.