Raimond Kaljulaid tahab Balti jaama väljakule Jaak Joala ja Urmas Oti kuju

Kaljulaidi hinnangul oleks sobivaimaks lahenduseks oleks pink, millel eelmainitud suurkujud istuvad – sarnaselt kirjanike Eduard Vilde ja Oscar Wilde pingile Tartus.

"Balti jaama väljak saab mõne aasta pärast uue näo. Lähirongide paviljoni ette tuleb kioskite asemele avar plats, mis toob esile nii ajaloolise jaamahoone kui ka panoraamvaate Toompeale. Olen väga kindel, et Urmas Oti ja Jaak Joalaga monument kujuneks populaarseks vaatamisväärsuseks ja pildistamise kohaks nii tallinlastele kui Tallinna külalistele,” ütles Kaljulaid. Linnaosa vanema sõnul on oluline ka see, et Ott ja Joala on tänaseni ühteviisi armastatud ka erineva emakeelega inimeste seas.

Arhitektuuribüroo Ansambel on koostanud ka esialgse kavandi, mida ei saa võtta lõpliku lahendusena. Kavand visualiseerib ideed ja markeerib monumendi võimaliku asukohta.