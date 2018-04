Hannes Hermaküla lasi kohvipaksu pealt oma tulevikku lugeda

Kui eestlaste jaoks on kohvipaks toidujääk, siis türklased kasutavad seda hoopis omapärsel moel, nimelt tuleviku ennustamiseks. "Ringvaate" reporter Hannes Hermaküla käis uurimas, kuidas see käib.

"Kohvi pakkumine näitab lugupidamist ja seda, et väärtustas sõprussuhteid," selgitas Türgi saatkonna kolmas sekretär Eylül Altinisik ja lisas, et ennustada saab igasuguse kohvi pealt, selleks ei pea tingimata olema Türgi kohv. "Kohvipaksu ei tohi lihtsalt ära juua."

Pärast kohvi joomist tuleb panna alustass asetada kruusi peale, keerutada traditsioonilise meetodi kohaselt kolm korda ja siis ümber pöörata. "Pärast seda tuleb oodata kohvi jahtumist, enamasti võtan see aega kümme minutit," mainis Altinisik.

"Türgis on see väga oluline meelelahutus," sõnas Türgi saatkonna kolmas sekretär ja tõi välja, et suurlinnades on isegi kohvikud, kus saab kohviga kaasa ennustuse, mille teevad professionaalid.

Hannese tulevikuennustuses nägi Eylül Altinisik kõigepealt rõõmupisaraid. "Ajastust on keeruline ennustada," ütles ta ja nentis, et see võib võtta aega kuni kolm tsüklit, mis tähendab kas kolm tundi, kolm päeva, kolm nädalat või kolm aastat. "Näen tassis seitset teed, see tähendab, et sinu südamesoov täitub."

Lisaks märkas Altinisik kohvitassis kolme kala, mis tähendab kolme sorti suurt õnne - raha, armastust või edusammud karjääris. "Ma näen veel dokumenti, saad valitsuselt näiteks kirja või diplomi, see tähendab ametlikku kirja," tõdes ta ja mainis, et ühtlasi näeb ta seal linnusümbolit. "Sa saad häid uudiseid."