Jaapani flöödimängija: ma ei teadnud isegi seda, kus Eesti asub

"Ma õppisin flööti Saksamaal ja tahtsin mängida orkestris," sõnas Lisa Kawasaki "Ringvaates" ja lisas, et ta osales Rahvusooper Estonias konkursil, tänu millele sai ta siin tööle. "Ma ei tea, kauaks ma siia jään, mul ei ole plaane."

Kawasaki nentis, et enne Estoniasse tööle saamist ei teadnud ta isegi seda, kus asub Tallinn ja Eesti. "Ma tulin Eestisse ja nägin, et siin on väga armsad inimesed," ütles ta ja mainis, et tänaseks on ta leidnud siin endale juba sõpru, kellega ta räägib eesti keeles.

Kõige raskemad asjad eesti keele juures on Lisa Kawasaki arvates käänded ning mitmusevormid. "Ma harjutasin väga palju ka seda, et "r" täht välja tuleks," tõdes ta.