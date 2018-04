Galerii: Koolitantsu finaali kolmas kontsert

Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergsteini sõnul sai tänavu ületatud seni müstilisena näiv 7000 osaleja piir. "Erinevad žanrid on Eestis väga kiiresti arenema hakanud. Me näeme väga kõrgel tasemel show- ja tänavatantse ja me näeme tõeliselt nakatava naudinguga esitatud kaasaegse tantsu töid. Ja

finaalide publik vaatab ühtmoodi huviga Koolitantsu Kompanii erinevates žanrites loodud lavastusi. Ja see on kõik sellest, et meie tantsuõpetajate tase nii pedagoogiliselt kui ka kunstiliselt on sellel kõrgusel kus ta on. See ei ole sõnakõlks, ma tõesti ei kadesta žüriid, kes peab lõpuks edasipääsejad,

nominendid ja laureaadid välja valima. Kuid nagu ma kõikidele õpetajatele finaalis ütlesin, siis võitjad on nad kõik, kui lähevad koos oma õpilastega koju teadmisega, et nad andsid endast parima ja ületasid iseendid. See on tõeline saavutus!"

Koolitants 2018 maakondlike tantsupäevade žürii koosseisus Kaja Kreitzberg, Eliisa Sirelpuu ja Aleksandr Žemžurov ning Eesti Tantsuhuvihariduse Liit andis välja kolm tantsuõpetaja tunnustusauhinda täiusliku koostöö eest õpetaja ja õpilase vahel tantsude loomisel. Tunnustuse pälvisid Julia Koneva, Kärt Tõnisson ja Ahto Pääsik.

Lisaks valis Eesti tantsupublik TV3 ja TV6 abiga välja ka selle aasta rahva lemmiku, kelleks sai Tähtvere tantsukeskuse "Moulin Rouge", tantsu autor ja juhendaja Maarja Pruuli.

Samuti astusid erinevatel kontsertidel üles Koolitantsu Kompanii viies, kuus ja seitsmes lend.

Koolitants 2018 finaalikontsertide žürii koosseisus Kai Valtna (kõik žanrid), Raho Aadla (kõik žanrid), Triinu Leppik-Upkin (kõik žanrid), Kerttu Kaldoja (kõik žanrid), Kadi Aare (kõik žanrid), Kaisa Selde (eesti- ja lastetantsud), Liisi Koikson (eesti- ja lastetantsud) ning Marko Kiigajaan (show-, tänava-, eesti ja lastetantsud) nimetas laureaadid ja nominentid järgmiselt:

LASTETANTSUD

Mudilased

Janne Ristimetsa tantsustuudio "Sammuke korraga", tantsu autor ja juhendaja Janne Ristimets - laureaat

Shaté tantsukool "Tõeline unenägu", tantsu autor ja juhendaja Maive Mõttus - nominent

VK Sirutus "Vallatused konnatiigis", tantsu autor ja juhendaja Tea Kõrs – nominent

1.-4. klass

Shaté tantsukool, "Minu Supilinn", tantsu autor ja juhendaja Triin Tamm - laureaat

PJKtants2 "Tuulluul" tantsu autorid tantsijad ja juhendaja Kärt Tõnisson - nominent

ETA tantsukool "Lapsepõlve unistused", tantsu autor ja juhendaja Aleksandr Žemžurov – nominent

EESTI TANTS

4.-7. klass

Kuressaare gümnaasiumi huvikool Inspira "Üki, kaki, kommi, nommi...", tantsu autor ja juhendaja Annette Rungi - laureaat

Tantsuteater Polly "Kaksteistkümmend tütart", tantsu autor Kerstin Vnukova ja Polina Žukova-Lazartšuk , juhendaja Polina Žukova-Lazartšuk - nominent

Paide gümnaasiumi Siuh ja Viuh "Lähme maasikille", tantsu autor Andre Laine, juhendajad Helen Trug ja Malle Nööp – nominent

6.-9. klass

Leesikad "Metsavaht", tantsu autor Karel Vähi, juhendajad Kristiina Siig ja Karel Vähi - laureaat

Viis Tähte "Arg Kosilane ", tantsu autor ja juhendaja Ainikki Seppar - nominent

Meie Stuudio "Kaval Ants ja Vanapagan", tantsu autor ja juhendaja Andre Laine – nominent

10.-12. klass

Leisi keskkooli tantsurühm Puntti "Kats sösart", tantsu autorid Juhan Kanemägi ja Kadri Kanemägi - laureaat

Tiina tantsustuudio (Tt-stuudio) "Pesunaiste polka" tantsu autor ja juhendaja Tiina Kaev - nominent

tantsukool WAF Dance "HÄNGIMINE HÕBE - TANTSIMINE KULD", tantsu autor ja juhendaja Ann-Marii Reiväli – nominent