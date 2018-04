Juubelipardiralli toimub kolme heategevusfondi koostöös

Pardiralli.ee internetilehel on võimalik soetada endale, oma perele ja firma töötajatele rallipartide numbreid või teha pisikeste patsientide toetuseks annetuse. Pardiralli eesmärk on kindlustada kõikidele raske haigusega võitlevatele lastele hädavajalik ravi ja nende peredele vajalikud tugiteenused.

"Mul on väga hea meel, et oleme jõudnud juba viienda, juubelipardirallini ja see, et korraldajate ringiga liitub sellel aastal ka vähiravifond Kingitud Elu, tundub mulle hästi loogilise käiguna," rääkis EVLVL-i asutaja Märt Avandi. "Loodan, et kolme tugeva fondi ühistegevusena läheb Pardirallil sama hästi või veel paremini nagu eelnevatel aastatel," lisas ta.

Vähiravifond Kingitud Elu on koos EVLVL-iga viimase aasta jooksul rahastanud kuueaastase Taurise ja seitsmeaastase Annabeli neuroblastoomiravi, panustades kahe lapse tervise heaks kokku üle veerand miljoni euro. Mõlemal väikesel kangelasel läheb hästi ja nad on rõõmuks oma perele," ütles vähiravifondi juhataja Toivo Tänavsuu. "Pardirallil osaledes aitate kindlustada hädavajaliku ravi, elamise ja suureks sirgumise võimaluse ka järgmistele ränga diagnoosiga lastele," lisas ta.

Heategevusfondi Minu Unistuste Päev tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi sõnul on pardiralli suurepärane võimalus ühendada kolme heategevusfondi jõud. "Üheskoos suudame teha rohkem head ning juhtida tähelepanu ühiskonnas olulisele teemale. Vähihaiged lapsed vajavad raske haigusega toimetulekuks nii rahalist kui emotsionaalset tuge," ütles Kristiina Gabor-Mägi.

Minu Unistuste Päev on korraldanud Taurisele ja Annabelile personaalse unistuste päeva ning lapsed koos peredega on saanud osa mitmetest grupiüritustest.

Pardiralli 2018 annetustega toetatakse varasemate rallide toel loodud vähihaigete laste ja nende perede tugikeskuse tööd. Keskus pakub igakülgset abi ja toetavaid teenuseid vähidiagnoosiga võitlevatele lastele ning nende peredele.

Koostöös vähiravifondiga Kingitud Elu katab EVLVL Pardiralli tuludest vajadusel ka ravi, mida ei kompenseeri haigekassa. Minu Unistuste Päev viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, et jätkuks usku, lootust ja hingejõudu vastu pidada.

Pardiralli 2018 toimub 9. juunil Tallinna Kadrioru pargis, kus ligi 14 000 vanniparti taaskord võistlustulle astuvad. Tasuta sissepääsuga üritusel on rohkelt meelelahutust, parimad toitlustajad ning põnevat tegevust kogu perele.

Rallil osalemiseks saab pardinumbreid soetada pardiralli leheküljelt. Pardinumbri soetamine on sisuliselt isikliku rallipardi värbamine võistlusel osalemiseks.

Annetused vähihaigete laste toetuseks on oodatud:

Maksesaaja: Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit

Swedbank EE562200221064019722

Luminor EE471700017003582602

Danske EE783300332165660008

LHV EE147700771001365866

SEB EE561010220267764221

Eesti vähihaigete laste vanemate liit on 1992. aastal loodud organisatsioon, mille eesmärgiks on aidata vähihaige lapse vanemaid. Liidu moodustavad inimesed, kellel on sarnane kogemus, kes teavad, millest nad räägivad ja kellel on soov aidata.