Elina Nechayeva: nii suur meediatähelepanu on olnud mulle keeruline

"La forza", mis on Elina sõnul lugu tõelisest armastusest, pole lauljatarile keeruline esitada. "See on päris naljakas. Võrreldes minu tavalise repertuaariga on "La forza" üsna lihtne laul, mida esitada," avaldas Nechayeva intervjuus.

Nechayeva lisas, et ta ei tunne esinemiste ajal ka erilist närvi. "Ma tunnen elevust ja valmistan ennast ette, et saaksin jagada publikuga kogu armastust, mida," tõdes Nechayeva. Ta lisas, et tunneb end laval nagu lendaks. "See on väga põnev tunne," rääkis ta.

"La Forza" on kirjutatud itaalia keeles ning Nechayeva sõnul on keel meloodiline ning sobib hästi klassikalise muusikaga. "Itaalia keel on väga poeetiline, seetõttu me selle valisime. Ma armastan Itaaliat ja olen seal äinud mitmeid kordi. Ma armastan sealset moodi, toitu ja ooperikultuuri, sest teatavasti on see ju ooperi sünnimaa. Kogu riik on imeline ja ma arvan, et keel on väga ilus. Ooperilauljana pole võimalik, et mul poleks selle maaga sidet," põhjendas lauljatar.

Möödunud korral Eesti Laulu poolfinaali juhtinud Nechayeva tõdes, et teda kummitas juba siis peas mõte, et saab võistlusele midagi uut pakkuda. "Aga see idee sündis alles siis, kui Mihkel Mattisen ja Timo Vendt kuulsid mind minu parima sõbranna pulmas laulmas," tõdes Nechayeva.

Elina lisas, et aeg pärast Eesti Laulu võitu on olnud väga tihe. "Ma ei ole nii suure meediatähelepanuga harjunud ja see on olnud natuke keeruline. Kuid see on väärt, arvestades imelisi sõnumeid ja toetust, mida ma Eurovisiooni fännidelt saanud olen," kommenteeris laulja.

Enne Eurovisiooni on Elina end muusikaliselt koolitanud ning tegi New Yorgis läbi ooperi meistriklassi Kamal Khani käe all. Enne Portugali laeb Nechayeva oma patareisid aga Floridas.

Oma Eurovisiooni lemmikkonkurentideks peab Elina Georgiat ja Taanit. "Ma armastan Iriao ansambliliikmete hääli, nad kõlavad väga ilusasti. Ühtlasi arvan ma, et Rasmusseni viikingihümn on väga lahe," kiitis Nechayeva.

Elina usub, et ühiskonnas peaks olema rohkem armastust ja tõelisi tundeid. "Me peame olema siin ja praegu, mitte oma nutitelefonides, vaid tõesti kohal, et inimestega suhelda ja armastust jagada. Armastus on kõige võimsam asi. Sellest räägib ka "La Forza" ja ma loodan, et kõik naudivad mu laulu," ütles Nechayeva lõpetuseks.