Eesti jazz jõudis Euroopa suurimale jazzimessile Jazzahead

Tänaseks on Jazzahead kasvanud üheks olulisemaks selle valdkonna sündmuseks, kuhu tulevad kokku professionaalid üle maailma. Festivali külastab igal aastal üle 15 000 jazzihuvilise, esindatud on rohkem kui 60 riiki. Messil on iga-aastaselt esindatud ligi 1400 jazzmuusika arendamisega seotud institutsiooni, toimub ligi sada kontserti ja showcase'i.

Eesti delegatsioon oli kolmeteistkümneliikmeline, kus lisaks viiele Eesti Jazzliidu esindajale olid kohal noored jazzmuusikud Music Estonia tiimis.

Eesti Jazzliit on osalenud Jazzaheadil selle algusest, viimastel aastatel koostöös Music Estoniaga. "Jazzahead on üks kahest rahvusvahelisest suursündmusest aastas, millel osalemine on jazziga seotud rahvusvahelise haardega organisatsioonidele võtmetähtsusega. Teine samasse kategooriasse kuuluv sündmus on Europe Jazz Networki aastakonverents. Jazzahead on koht, kus vahetatakse infot, algatatakse uusi projekte ning sõlmitakse olulisi kokkuleppeid," kinnitas Laura Põldvere, Eesti Jazzliidu juhatuse esinaine messil osalemise vajalikkust.

Eesti Jazzliit esitab igal aastal vastavalt reeglitele ühe kandidaadi Euroopa jazzi showcase'ile. Ainuüksi Euroopa showcase'ile kandideeris tänavu 325 ansamblit, millest esinema pääsesid 16 kollektiivi. Aastal 2015 pääses sõelast läbi Peedu Kass Momentum.

Tänavune Jazzhead toimus 19.-22. aprillini. Järgmise aasta festival on planeeritud 25.-28. aprilliks 2019, mil fookusriigiks on Norra.