Klassikaraadio korraldab konkursi "Helikaja" uute signatuuride loomiseks

Esmaspäeva hommikul tuli kinnitus, et Elina Nechayeva astub Lissabonis eurolavale suurejoonelise lavasõu ja projektsiooniga. Nüüd on võimalik näha ka esimesi visioone kleidist.

Tegemist on Klassikaraadio pikima ajalooga saatega, mis oli Eesti Raadio eetris juba enne Klassikaraadio sündi 1995. aastal. "Helikaja" on kohal kõigil olulistel muusikasündmustel – peegeldab ja kritiseerib, mõtestab ja kommenteerib. "Helikaja" luubi alt käivad läbi nii rõõmsad uudised kui ka põletavad probleemid. "Helikaja" kuulavad kõik, kellele Eesti muusikaelu korda läheb.

"Helikaja" on Eesti muusikaelu peegeldav ja kokkuvõttev arutelusaade, mis on Klassikaraadio eetris laupäeviti kell 9.05. "Helikaja" toimetavad Nele-Eva Steinfeld, Johanna Mängel, Miina Pärn, Lisete Velt, Liina Vainumetsa ja Ivo Heinloo. Saate vastutav toimetaja on Anne Prommik.

