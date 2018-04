Avicii perekond tänas fänne ja muusikuid toetuse eest

"Aitäh kõiki, kes on oma tegudega Timi austanud - avalikud kogunemised, kirikukellad, mis tema muusika järgi helisevad, austusavaldused Coachellal ja vaikushetked kogu maailmas. Me oleme tänulikud selle privaatsuse eest, mis meile sellel raskel ajal antud on. Meie soov on, et see nii ka jätkuks," seisis perekonna teadaandes, vahendas BBC.

Avicii perekond ei jaganud rohkem infot, mis puudutaks muusiku surma.

Avicii surnukeha leiti eelmisel nädalal Omaanist Muscati hotellist. Politsei on välistanud, et surma põhjuseks võis olla midagi kuritegelikku.

Muusikud, fännid ja elektroonilise tantsumuusika tähed üle maailma on Avicii auks jaganud mälestusi ja järelehüüdeid. Kygo pühendas suure osa oma Coachella etteastest varalahkunud produtsendile.

Can’t believe this is true..my biggest inspiration and the reason why I started making electronic music. Thank you for all the joy you brought to the world with your music. RIP @Avicii https://t.co/74ihAHtpl2 — Kygo (@KygoMusic) April 20, 2018

Stockholmis, linnas, kus Avicii sündis, kogunesid laupäeval tuhanded fännid, et muusikut mälestada.

Stockholm the day after..thousands of people turned out in Sergels Torg for a public tribute to #avicii, singing and dancing along to the biggest hits of his career.. It's all about Love ???? pic.twitter.com/okbvQOjtYs — WorldOfMartinGarrix (@worldofgarrix) April 21, 2018

Hollandis Utrechti linnas helisesid aga kirikukellad Avicii hiti "Without You" järgi.