Triikrauakollektsionäär pole oma 300 eksemplarist triikimiseks kasutanud ühtegi

"Väljas on ikkagi see, mis on eriline, mis ei ole korduv või mis on terve. Mis on väärt," kirjeldas Pehk näitust ETV saates "Ringvaade". Kuigi näitusel on eksponeeritud 225 triikrauda, on mehe kogus veel umbes 70.

Oma pea 300 triikrauast pole Pehk ühtegi otstarbeliselt kasutanud. "Käima lähevad nad kõik, aga ausalt öeldes ei ole vajadust olnud. Tänapäeva riided ei vaja enam triikimist. Fliisi ei triigi," põhjendas mees.

Näituse külastaja ees hargneb paarisaja eseme abil lahti triik- ja pressraudade minevik. "Press- ja triikraudade kollektsioon algas ärihuvist. Aasta siis oli 1990, ees seisis esimene Euroopa-reis: Rootsi, Taani, Holland, Saksamaa ning lõpuks Belgia. Kaasas oli igasugust nodi, mida üritasime saksa markadeks pöörata," meenutas mees.

Pehk pöörasin rattad enne suurt sõitu Võru suunda. "Dolenko antiigipoest ostsin umbes saja rubla eest ära kõik vanaaegsed triik- ja pressrauad. Puhastamine kunstikombinaadis ARS läks umbes sama palju maksma. Läbi sekelduste jõudsime Belgia pühapäevasele täikale. Kahekümnest kaasavõetud korstnaga triikrauast müüsin ära kolm-neli tükki hinnaga 10–20 demi. Omahinnast oli see kaheksa korda kallim. Müümata jäänud äriobjektidest said aga kollektsiooni esimesed eksemplarid," ütles ta.