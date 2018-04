Vaata Youtube'i esimest videot, mis laeti keskkonda 13 aastat tagasi

Esmaspäeva hommikul tuli kinnitus, et Elina Nechayeva astub Lissabonis eurolavale suurejoonelise lavasõu ja projektsiooniga. Nüüd on võimalik näha ka esimesi visioone kleidist.

PSY "Gangnam Style" oli aga põhjus, miks Youtube'il tuli ümber teha vaatamiste numbri loendamine. Enne seda oli võimalik vaatajanumbreid koguda ühele videole kuni 2 147 483 647 ehk üle 2,4 miljardi, kuid Gangnam Style oli sedavõrd populaarne, et purustas esialgse vaatamiste piirangu ning tänaseks on antud videot vaadatud juba 3,1 miljardit korda.

Youtube’i keskkonnas vaadatakse ligi miljard tundi sisu iga päev. Kõige enam vaadatud video on Luis Fonsi ja Daddy Yankee lugu "Decpacito", mida on tänaseks vaadatud kokku üle viie miljardi, täpsemalt 5 068 980 605 korda.

