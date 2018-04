Taukar: olen basskitarri taga parem kui miinipilduja

"Minu ajateenistus möödus klassikalisel viisil Kuperjanovis aastal 2010. Teenisin seal 11 kuud," meenutas Taukar ETV saates "Ringvaade".

Taukar tõdes, et mingi fanatism tekkis ka temal ajateenistuse lõpus, et äkki peaks missioonile minema. Praegu jääb ta pigem oma liistude juurde ning valib basskitarri miinipilduja asemel.

"Selle teema juures on nii palju arvamusi, üldse eestlased missioonidel. Aga kaitseväe seisukohalt, olles ise teeninud ajateenistuses ja tajudes teatavat vahet sellel instruktoril, kes on ise missioonil käinud ja sellel instruktoril, kes on õppinud ainult lasketiirus, seal oli ikkagi vahe sees. Need mehed, kes olid missioonil käinud, andsid väga kihvtilt edasi oma kogemust," ütles Taukar.

Veteranirock algas 23. aprillil kell 19 Tallinnas Vabaduse väljakul, kus esinevad Karl-Erik Taukar Band, Liis Lemsalu, Ott Lepland ja Ivo Linna koos bändiga Revals ning kaitseliidu Tallinna maleva rockansambel Mustad Kolonelid. Kontserdist teeb algusega kell 20 otseülekande ETV2 ja ERR.ee.