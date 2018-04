Avicii Eesti juurtega muusikaõpetaja: ta polnud siis veel Avicii, vaid lihtsalt Tim

Naine meenutas ETV saates "Ringvaade", et Avicii oli õpilasena väga meeldiv noormees. "Küllaltki tagasihoidlik, malbe ja oma alale täiesti pühendunud. Ta oli house-muusika tegemisega algust teinud, kui ta minu õpilaste sekka sattus. Ta polnud veel Avicii, vaid lihtsalt Tim," kirjeldas Piirimets Ingler ETV saates "Ringvaade".

Kuigi naine ei osanud, oodata, et Timist saab ükskord maailmakuulus artist Avicii, nägi ta noormehe annet varakult. "Ma ei arvanud, et ta nii kuulsaks saab. Oli palju teisigi, kes house-muusikat viljelesid. Mul polnud õrna aimugi. Nägin talenti," ütles Piirimets Ingler.

Piirimets Ingler tõdes, et tema tundidesse noormees tihti ei jõudnud, sest käis selle asemel mööda maailma DJ-na esinemas. "Kui tuli aeg, mil pidin talle muusikas hinde panema, küsisin temalt, kas ta saaks näidata, mida täpselt teeb. Ta tõi oma varustuse kooli kaasa ja näitas, kuidas see töötas. Ta tegi seda hämmastava musikaalsuse ja talendiga," meenutas naine, kes sai siis aru, et muusika tegemiseks pole vaja instrumenti, piisab sellest, kui suudad puudutada inimeste hinge.

Ületöötamine ja tervisehädad

DJ Kristjan Hirmo rääkis, mis oli Avicii fenomenaalse muusika taga ning kuidas tema tervis 2014. aastal allamäge hakkas minema. "Ta jättis väga suurel festivalil, Miamis Ultra festivalil pealaval esinemise ja siis hakkas tulema uudiseid selle kohta, et tema tervisega on mingid probleemid, ta on ületöötanud, tal on erinevad sõltuvused," selgitas Hirmo.

Õnneks jõudis Avicii ikkagi ka Eestis ära käia, 2016. aastal esines ta Weekend festivalil. "See oli üks tema viimastest esinemistest üldse, siis tõmmati selle poole pealt ots koomale. Need, kes Weekendil tookord käisid ja Avicii ära nägid, ma usun, et võivad olla õnnega koos, et neil on selline mälestus," ütles Hirmo.

Hirmo sõnul oli Avicii selline artist, kes tegi sellest žanrist nii suure asja, kui see täna on. "Kui ta kümme aastat tagasi alustas, tema mänedžer Ash Pournouri, kes oli ka väga osav ärimees, aga samas väga hea kõrvaga muusikasõber, Avicii üles korjas, siis ma arvan, et tema juba nägi seda potentsiaali," rääkis Hirmo.

Ta selgitas, et Avicii lugudel olid huvitavad meloodiad ja teistsugune lähenemine. "Ta kasutas oma lugudes sellist kavalat trikki, et tema refräänid olid instrumentaalosad. Ehk siis tal olid väga head soundid, ta mängis nende käikudega ja alustas puhtalt instrumentaalmuusika tegemisega ehk kõik algas meloodiast," ütles Hirmo.

Avicii oli inspiratsiooniks paljudele tantsumuusika sõpradele, aga ka tegijatele, kes nägid, et väga noores eas on võimalik väga kõrgele jõuda.

Mehe sõnul võisid Aviciile saatuslikuks saada sajad kontserdid aastas. "Olen ise mõnest tema intervjuust välja lugenud sellise lause, mida ta ei salanud ka maha, et kui sa liigud sellises seltskonnas, esined tippklassi klubides, sa oled täna Las Vegases, homme Hong Kongis, ülehomme Tokyos, siis Pariisis, et sa viibid sellises ahvatluste keskkonnas ja kui sul on keeruline sellele asjale vastu panna, siis ühel hetkel nõrgemad inimesed lihtsalt murduvad," ütles Hirmo.

Kuigi Avicii lõpetas ära tuuritamise, töötas ta uue muusika kallal stuudios edasi. Aviciil on veel albumijagu materjali, mida veel keegi kuulnud pole.