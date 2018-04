Esmaspäeva hommikul tuli kinnitus, et Elina Nechayeva astub Lissabonis eurolavale suurejoonelise lavasõu ja projektsiooniga. Nüüd on võimalik näha ka esimesi visioone kleidist.

Projektsiooni loovtiimi kuuluvad Alyona Movko, Sander Tuvikene, Britt Kalbus ja Elina Nechayeva.

Eesti eurotiimi loovmeeskonnal oli täna esimene proov Lissabonis, kus saadi aimu, millisena Elina kleit laval välja paistab. Eesti tiimist oli kohal Alyona Movko, kes kinnitas ERR Menule, et proov läks väga hästi.

Movko rääkis, et ilmselt Elina etteaste keerukuse ja suurejoonelisuse tõttu

oli ta esimene, kes kõikide riikide esindajatest lavaproovi tegema pääses.

"Seal käib siiamaani ehitus. Saime proovitud ja tundub väga lahe," ütles Movko.

Juba enne Eesti tiimi prooviaega projektsioon töötas ning loovmeeskond ja

projektsionist olid eesootavast etteastest väga elevil. "Räägiti, et väga äge on,"

tõdes Movko.

Eurovisioon on ka sel korral suur show ning Movko sõnul proovib iga riik

oma etteastega silma jääda. Tema hinnangul on Elina etteaste plussiks laul ja

stiilsus. "Ta kindlasti on väga eriline ja hästi maitsekas. Nii mulle öeldi

Eurovisiooni meeskonna poolt," rõhutas Movko.

Eurovisiooni laval olevad projektorid on Movko hinnangul neli korda võimsamad kui Eesti Laulu ajal. "Lava on sama suur ehk suhteliselt väike. Kui ma seda nägin, mõtlesin ma, et lava ongi Elina jaoks loodud. See on erilise kujuga, see ongi ümmargune," kirjeldas Movko tänavust eurolava. Üheks eripäraks on ka see, et lava on lahtine ning inimesed seisavad peaaegu ümber terve lava. "Seda kleiti on igalt poolt saalist näha," selgitas ta.

Projektorid võimaldavad ka võimsamat graafikat, kus on näha iga detaili. Samuti saab nende projektoritega kasutada Movko sõnul väga palju valgust. "Nüüd saab nii valgusshowd teha kui ka detailset animatsiooni," ütles Movko.

Eurovisiooniks loodud kleidigraafika toetab Movko sõnul Elina loo "La

Forza" sõnumit. Graafika on varasemast abstraktsem, aga väga selgete

motiividega - kleidile kuvatakse jääd, vett ja lilleõisi. "Nad jutustavad

ühest jäisest tüdrukust, kes saab armastuse puudutuse, mis sulab tema sees.

Lõpuks hakkavad emotsioonid voolama ja sellest sünnivad abstraktsed

loodusmotiivid. Tema puudutusest tekivad lilled ja ta saadab oma armastuse

rahva sekka," kirjeldas Movko Elina kleidi uut visuaali.

Movko sõnul pole välistatud seegi, et graafikat muudetakse enne

Eurovisiooni veel. "Ausalt öeldes ei oodanud, et need projektorid on nii

head. Isegi võib-olla liiga eredaks läks see lugu. Võib-olla võtame värvid

tagasihoidlikumaks," ütles ta.

Kleidi projektsiooniga on siiski veel ka tehnilisi probleeme, mis puudutavad video kooskõlastamist ruumi ja lavaga. Movko lubas aga, et Eurovisiooniks saavad kõik probleemid lahendatud. "Tiimis on perfektsionistid, profid, kes ütlesid kohe oma ootused ja mured. Kõik tulevad väga kaasa, see on uskumatu. Nad tahavad vist sama palju kui meie, et see oleks kõige ägedam ja võimsam show," kiitis Movko Eurovisiooni lavastuse eest vastutavat meeskonda.

Kuigi esimene kohtumine Lissabonis on seljataga, on suurem töö veel jäänud.

Eurolaval on kasutuses 19 kaamerat, Eesti jaoks on neist kõige erilisem lae

all sõitev kaamera, millega saab kleidist erakordselt hea ülevaate.

Järgmisel nädalal tehakse eurolaval proove juba koos Elinaga.