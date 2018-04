Weekend festivali viimane peaesineja on The Prodigy

Lisaks kinnitati esinejate hulka ka Zhu, Andy C, Brennan Heart, Malaa, Lemon Fight, Madison Mars, Syn Cole, Lemaitre, Púr Múdd, Rämmar DJ, Andres Puusepp & Andres Aljaste ning Relanex

The Prodigy on olnud juba pea kolm aastakümmet maailma tantsumuusika teerajaja ja kultusbänd. 1990. aastate alguses Essexis alguse saanud grupi edu tuli kohe esimese albumiga "Experience", mis müüs end kiiresti täis plaatinanormi. Albumilt pärinevad singlid "Charly", "Everybody in the Place", "Fire" / "Jericho", "Out of Space" tõusid kõik Briti singlitabeli 12 parema hulka. Albumi "Music for the Jilted Generation" võtsid kriitikud vastu suhteliselt leigelt, kuid müügiedu oli suurepärane - album kerkis Briti tabelis kõrgeimale positsioonile ning esikümnesse paljudes riikides, muuhulgas Austraalias ja Uus-Meremaal.

Suurim läbilöök saabus The Prodigy jaoks albumiga "The Fat of the Land", mis vallutas müügitabelite esikohad nii Suurbritannias kui ka USA-s. Albumi hittsinglid "Firestarter", "Breathe", "Smack My Bitch Up" mõjusid toona kui sõõm värsket õhku ja mõjuvad väga aktuaalsetena ka täna.

Prodigyt on tituleeritud kui ravemuusika ristiisa. Koos ansamblitega the Chemical Brothers ja Fatboy Slim loetakse Prodigyt ka big beat žanri pioneerideks. The Prodigy on võitnud hulgaliselt auhindu, muuhulgas kaks Brit Awardsi, kolm MTV Video Music Awardsi, kaks Kerrang! Awardsi, viis MTV Europe Music Awardsi.

Eelnevalt on festival 16.-18. augustiks kinnitanud järgnevad artistid: 5miinust, A boogie wit da hoodie, AC Slater, Afrojack, Alan Walker, Arop, Axwell/\Ingrosso, Big Shaq, Bombossa Brothers, Brooks, David Guetta, Desiigner, Don Diablo, Galantis, Hardwell, Headhunterz, Kert Klaus, Kygo, Martin Jensen, Martin Solveig, Moksi, Netsky, Oliver Heldens, Post Malone, Proteus, R3hab, Sigma, Slushii, $uicideboy$, Swanky Tunes, The Second Level, Tujamo, Tungevaag & Raaban ja Ynb Nahmir.

Uued esinejad tehakse teatavaks juba 30. aprillil.