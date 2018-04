Vikerraadiot kuulab iga päev kõige rohkem inimesi

Kantar Emori I kvartali raadiouuringu andmetel on Vikerraadio suurima päevase kuulajaskonnaga raadiojaam. Päevas kuulab Vikerraadiot 139 000 inimest vanuses 16-74 (14,4%). Nädalas on kuulajaid 272 000 (28,3% kõigist 16-74-aastastest Eesti elanikest) ning sellega on Vikerraadio kuulatavuselt teisel kohal. Suurim osa eestlaste raadiokuulamisajast pühendatakse Vikerraadiole (21,4%)

Raadio 4 on suurima päevase auditooriumiga venekeelne jaam (päevas keskmiselt 43 000 kuulajat). Nädalas kuulab Raadio Nelja 106 000 inimest vanuses 16-74. Sarnaselt Vikerraadiole pühendavad muust rahvusest inimesed suurim osa raadiokuulamisajast Raadio 4-le (15,8%).

Raadio 2 kuulab päevas keskmiselt 43 000 ja nädalas 162 000 inimest. Klassikaraadiol on kuulajaid päevas 17 000 ning nädalas 86 000. Raadio Tallinna kuulab päevas 8000 ning nädalas 33 000 inimest.

"Vikerraadiol on endiselt kõige suurem lojaalne kuulajaskond ja endiselt näitab uuring, et kõige rohkem aega pühendatakse just Vikerraadio kuulamisele. Just turuosa suurus näitab programmi kvaliteeti - kui kuulaja on sellele jaamale sattunud, siis kuulab ta ka tavaliselt pikemat aega," selgitas Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek.

Tema sõnul tuleb uue metoodikaga selgemini välja erinevate muusikajaamade kuulamine. See käib ka ERR-i jaamade kohta, suurenenud on nende kuulajate hulk, kes vähemalt kord nädalas on kuulanud Raadio 2 või Klassikaraadiot.

"Klassikaraadio programmis on lisaks klassikalisele muusikale koos kirju spekter kultuurisaateid ja muusikat. Näiteks dzässi, folki ja maailmamuusikat ei vahenda regulaarselt ja nii mahukalt ükski teine raadiojaam Eestis," kommenteeris Klassikaraadio kuulatavuse tõusu raadiojaama peatoimetaja Tiia Teder. "Mul on väga hea meel, et on korda läinud inimestele mitmesugust väärtmuusikat pakkuda. Arvata võib, et homogeenset ainult popmuusikale orienteeritud publiku massi on praegusel ajal järjest vähem ja spetsiifilise muusikamaitsega kuulajaid üha enam," lisas ta.

Kantar Emori raadiouuring viidi läbi 16-74-aastaste Eesti elanike hulgas kaardistamaks nende raadio- ja muusikakuulamise tendentse. Uuringu läbiviimise meetodiks on Day After Recall (DAR), mis kaardistab vastaja raadiojaamade kuulatavust eilse päeva kohta.