Kensingtoni palee kinnitusel viibib hertsoginna St Mary haiglas, olles ilmale toonud poja kirjutab BBC.

Poiss kaalub 3,8 kilogrammi ning sünnituse juures viibis ka prints William. Palee kinnitusel on nii lapsel kui ka emal kõik hästi.

Uut kuninglikku pereliiget tervitati hiiglasliku lipu heiskamisega Buckinghami palees.

A large Union Flag has been raised over Buckingham Palace and a State Standard over Windsor Castle to mark the birth of The Duke and Duchess of Cambridge's third child. pic.twitter.com/hcYYluf2fF — The Royal Family (@RoyalFamily) April 23, 2018

Väikest venda tervitasid õhtul haiglas ka kaheaastane printsess Charlotte ja nelja-aastane prints George.

Prince George and Princess Charlotte arrive at St Mary’s to meet their little brother. pic.twitter.com/rfX9rsdJhU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

Kensingtoni palee jagas sotsiaalmeedias fotot, kuidas haigla ette on kogunenud lugematul hulgal ajakirjanikke ja fotograafe.

The world’s media are gathered outside the Lindo Wing at St Mary’s Hospital ahead of the birth of The Duke and Duchess of Cambridge’s third child. pic.twitter.com/FLr1lL2AyT — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

Äsja sündinud prints on troonijärjekorras viiendal kohal pärast prints Charlesi, prints Williamit ning oma õdesid-vendi prints George'i ja printsess Charlotte'i.

35-aastase Catherine'i rasedusest andis kuningapere teada möödunud aasta oktoobris. Tegemist on kuninganna kuuenda lapselapselapsega.