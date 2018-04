Briti kuningapere valmistub uue liikme sünniks: Catherine viidi haiglasse

Kensingtoni palee kinnitusel viibib hertsoginna St Mary haiglas, valmistudes kolmanda lapse sünniks, kirjutab BBC.

Catherine saabus haiglasse autos koos prints Williamiga.

Kensingtoni palee jagas sotsiaalmeedias fotot, kuidas haigla ette on kogunenud lugematul hulgal ajakirjanikke ja fotograafe.

The world’s media are gathered outside the Lindo Wing at St Mary’s Hospital ahead of the birth of The Duke and Duchess of Cambridge’s third child. pic.twitter.com/FLr1lL2AyT