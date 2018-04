Retroansambel Regatt tegi spordisõpradele loo "Enne võitu"

Retroansambel Regatt on välja tulnud uue, spordisõpradele suunatud looga "Enne võitu".

"Kuna enamik Regati liikmetest on aktiivsed tervisesportlased, siis mõtlesime koos, et oleks väga tore, kui sportliku pingutuse toetamiseks kostaks mõni motiveeriv laul. Kuna sellist laulu me ei leidnud, siis võtsime asja ise ette," rääkis bändi solist ja aktiivne sulgpallur Marek Jürgenson.

Regati üllitatud spordilaul on cover The Killersi laulust "Human", eestikeelsed sõnad on loole teinud Leelo Tungal.

Loo produtseeris ja miksis Kaarel Tamra.