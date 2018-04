Kanye West teatas, et produtseerib Nasi juunis ilmuva albumi

Räppar ja produtsent Kanye West teatas Twitteris, et kõik albumid, mille kohta ta oma Twitteris säutsub, on "tema oma kätega" produtseeritud. Peale oma sooloalbumi, koostööalbumi Kid Cudiga ja Pusha T ning Teyana Taylori albumi on nimekirja lisandunud nüüd ka Nasi uus album, mis ilmub 15. juunil.

2016. aastal teatas West nüüdseks kustutatud säutsuga, et ta annab Barack Obamale lubaduse ja teeb kaasa Nasi järgmisel albumil. 2016. aastal tegid West ja Nas ühise esinemise French Montana videos "Figure It Out", vahendasid The Fader ja Consequence of Sound.

I'm hand producing all the albums I tweeted about. Been chopping samples from the sunken place ????Pusha May 25th My album June 1st me and Cudi June 8th and Teyana June 22nd and oh yeah... — KANYE WEST (@kanyewest) April 22, 2018

West teatas, et kõik albumid, mille kohta ta säutsunud on, pole mitte ainult "tema oma kätega" produtseeritud, vaid ta on võtnud sämpleid ka nn uppunud kohast [tõrjutute sümbol – toim], viidates sellega Jordan Peele'i ikoonilisele stseenile filmist "Get Out".

Nas June 15th — KANYE WEST (@kanyewest) April 22, 2018

See on esimene kord kümne aasta jooksul, kui West võtab produtsendiülesanded enda kanda. Juunis ilmuv Nasi album on esimene pärast 2012. aastal ilmunud albumit "Life Is Good".