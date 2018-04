Avicii surmas välistati kuritegelikud asjaolud

Rootsi tabloid Expressen kirjutab, et Avicii ööbis Masqati mägikuurortis, sest veetis Omanis puhkust. Expressen lisab, et ta veetis seal aega sõpradega, käis lohesurfamas ja tundis end Omanis nii hästi, et planeeris sinna jääda veel paariks päevaks.

Rootsi avalik-õiguslik ringhääling SVT vahendas pühapäeval anonüümseks jäänud Omani politseiniku sõnu, märkides, et lahangute käigus ei selgunud midagi kahtlast ning kuritöö on esineja surma puhul välistatud, vahendab Billboard .

