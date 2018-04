Elina Nechayeva kleit jõuab Eurovisiooni lavale

"Kuigi ma tean, et projektsioon ei mõjuta otseselt minu lauluhäält või lavalist sooritust, on see oluline osa kogu lavanumbrist, ilma milleta ei sünni täiuslikku tervikut," arvas Nechayeva. "Annan endast parima! Ma laulan Eurovisioonil meie kõige eest ja kõigil nimel."

"Eurovisiooni lauluvõistlus on paras pähkel, kui oled suurte ideedega väike riik," kommenteeris Eesti delegatsiooni juht Mart Normet. "Tänan südamest kõiki, kes on viimase kuu aja jooksul kaasa mõelnud ning abi pakkunud."

