Tõnu Tubli: me ei tahtnud teha perebändi ja minna laiali nagu ABBA

Basskitarrist Mati Tubli sõnul on väga hea küsimus, miks nad varem koos pole esinenud. "Tegelikult oli see enam kui 15 aastat tagasi, me käisime siis kõik Viljandi muusikakoolis ja tolleaegne direktor Kalle Tamra ütles juba siis, et Tublid, mida te ootate, aga ootasime 15 aastat."

"Tegelikult oli asi selles, et on ju maailma ajaloos olemas väga palju erinevaid perebände, kõigi nende juures sa näed, et on väga keeruline teha bändi oma pereliikmetega," ütles Tõnu Tubli ja selgitas, et ühtpidi sa oled nende inimestega kogu aeg koos elanud, seega sul ei ole filtrit, et proovis midagi delikaatselt öelda. "Selle olukorra vältimiseks mõtlesime me, et ei taha perebändi teha ja minna laiali nagu ABBA."

"Me oleme tegelikult väga muusikalisest perekonnast, erineva muusika kuulamine on meie jaoks väga tavaline tegevus," mainis Tõnu Tubli ja lisas, et neil on kodus tohutult palju klassikat, vaskpuhkpilliklassikat ja jazzi, aga seal kõrval ka näiteks Metallicat.

Siim Tubli kinnitas, et kui üks vendadest mängis trumme ja teine basskitarri, siis tal ei jäänud muud üle kui hakata kitarri mängima. "Ja Tiina (vendade Tublide noorem õde, toim.) hakkas laulma."