Konkurss jätkub | Elina Nechayeva kuulas järjekordseid "La Forza" kavereid

Kreenholmis kõlas üle Narva kostuv võigas vile, misjärel avati seal lüüsid ja mõnda aega on Narva jõel Euroopa veerohkeim juga. "Ringvaade" saatis Jüri Muttika vaatama nii vanu Kreenholmi hooneid kui ka seda, kui muljetavaldav see juba siis ikkagi on.

Leslie Laasner, artistinimega Leslie da Bass sai valmis verivärske albumi "Koridorid". Mees, kes on oma muusikaga šokeerinud Eesti ühiskonda, tõdes, et inimeste reaktsioon tuleb talle endale tihti üllatusena.

Väljakutses osalemine on lihtne, tuleb vaid luua oma versioon laulust, kasutades selleks endale sobivat viisi. Oodatud on nii vokaalpalad, intrumentaalversioonid, koorilaulud, tantsud - lase vaid loovus valla.

"Ma olen nii õnnelik, et te olete jalutanud minuga seda armastuse ja muusika teed," sõnas Elina Nechayeva ja kinnitas, et tulnud on palju videosid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel