ETV2 teemaõhtu tähistab Arvo Kruusemendi 90. sünnipäeva

Näitamisele tulevad:

"Filmirežissöör Arvo Kruusement"

22. aprillil kell 19:30

Armastatud režissööri Arvo Kruusemendi meenutused oma filmitöödest. Toimetaja Jaak Lõhmus, režissöör Kaidor Kahar, produtsent Kadi Priske.

"Kommentaare Eesti filmile: Kevade"

22. aprillil kell 20:00

Palamusel kohtuvad 30 aastat hiljem filmitegijad ja osatäitjad: režissöör Arvo Kruusement, operaator Harry Rehe, Riina Aare (Teele), Arno Liiver (Arno) , Margus Lepa (Kiir) meenutamaks filmi võtteaega.

"Kevade"

22. aprillil kell 20:15

"Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud...". Oskar Lutsu "Kevade" järgi loodud humoorikas ja südamlik lugu külakooli laste igapäevasest koolielust. Osades Aare Laanemets, Riina Hein, Arno Liiver, Kaljo Kiisk, Margus Lepa jt. Režissöör Arvo Kruusement.

"Kaadris: Suvi"

22. aprillil kell 21:40

"Suve" valmimist meenutavad stsenarist Paul-Eerik Rummo, filmi toimetaja Kalju Haan, kunstniku assistent Priit Vaher, lavastaja Arvo Kruusement, Teele osatäitja Riina Hein ja Tõnisson Ain Lutsepp. Saates näeme ka filmi ettevalmistuse ajal tehtud näitlejaproove, milles Oskar Lutsu kuulsaid tegelasi kehastavad hoopis teised noored näitlejad, kui oleme harjunud nägema –Lembit Peterson Tootsina, Urmas Kibuspuu Kiirena, Merle Talvik Teelena. Autor ja toimetaja Jaak Lõhmus, režissöör Märten Vaher, produtsendid Ruth Heinmaa ja Ingrid Nõmmik.

"Suvi"

22. aprillil kell 22:00

Näeme "Kevades" kuus aastat varem tuttavaks saanud tegelaste elu Paunveres enne Esimese maailmasõja puhkemist. Niihästi Teele, Toots, Arno, Tõnisson kui ka Imelik on jõudnud abiellumise ikka. Film kutsub "Kevade"-east "Suve"-ealisteks sirgunud noori armastama elu ja optimistlikult paremale homsele vastu minema. Järg 1969. aastal vändatud filmile "Kevade". Paul-Eerik Rummo stsenaarium on kirjutatud Oskar Lutsu jutustuste "Suvi" ja "Tootsi pulm" põhjal.

Režissöör Arvo Kruusement, operaator Jüri Garšnek, kunstnik Linda Vernik, helilooja Veljo Tormis. Osades Aare Laanemets, Riina Hein, Margus Lepa, Kaljo Kiisk, Ain Lutsepp, Rein Aedma, Kalle Eomois, Arno Liiver, Kaarel Karm, Ervin Abel, Malli Vällik, Andres Kalev, Marco Meelimäe, Endel Ani, Katrin Välbe, Mare Garšnek, Herta Elviste, Jüri Järvet jt. Film on digitaalselt ennistatud 2011. aastal.

"Sügis"

22. aprillil kell 23:25

"Kevade" tegelased on täiskasvanud ja jälle täies hoos tegutsemas. Paunverre saabuvad kaks noort naist, kuid oma meelehärmiks avastab rätsep Kiir, et tegemist on linnast tulnud konkurentidest õmblusmamslitega. Külaintriigid ei aita olukorda lahendada ja nii otsustab Kiir Juuli ning Maaliga sõbraks saada. Peagi on Juuli tanu all, aga Kiire peres ei olda päris kindlad, mitu naist ta endale võttis. Muuhulgas leiab Kiir, et ta võiks Vabadussõjas langenud venna eest endale talu saada. Arvo Kruusemendi lavastatud komöödia võtab kokku Oskar Lutsu romaanidele tugineva filmitriloogia.

Paunvere sümpaatsetes elanikes on midagi sedavõrd püsivalt eestlaslikku, et ilmselt leiaksime nad ikka veel mõnes väikelinnas tegutsemas. Osades Margus Lepa, Aare Laanemets, Anne Reemann, Liina Tennosaar, Riina Hein-Aare, Tõnu Kark, Ain Lutsepp, Ita Ever, Kaljo Kiisk jt.