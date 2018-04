Suri "Austin Powersi" filmides Mini-Me tegelast kehastanud Verne Troyer

"Teatame suure kurbuse ning raske südamega, et Verne Troyer lahkus meie seast," kirjutati tema ametlikul Facebooki lehel, vahendas BBC. Samuti lisati seal, et Verne Troyer oli aastaid võidelnud ja võitnud, kuid nüüd oli juba liiga hilja.

Möödunud aastal viidi Troyer haiglasse alkoholisõltuvust ravima ning ta kinnitas ka ise neid probleeme. Aprilli alguses viidi ta samuti Los Angeleses haiglasse, kuid tema meeskond ei selgitanud, mis põhjusel.

Mike Myers, kellega koos Verne Troyer "Austin Powersi" filmides üles astus, kinnitas, et tegemist oli täieliku professionaali ja positiivsust kiirgava inimesega, kellega koos töötamine oli suur au. "See on kurb päev, aga ma loodan, et ta on paremas kohas, teda jäädakse igatsema."

Kõigest 81-sentimeetri pikkune Verne Troyer tegi lisaks Mini-Me'le karjääri jooksul teisigi olulisi rolle, näiteks võis teda näha filmidest "Harry Potter ja tarkade kivi", "Doktor Parnassuse Imaginaarium", "Mehed mustas" ning "Hirm ja jälestus Las Vegases".