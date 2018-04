Anu Välba uurib, kas lastele maitseb pigem kodune borš või pakisupp

Katsest võtsid osa neli last: Marta Loore Pürg, Mark Alexander Filippov, Artur Tiisel ja Daniela Magero. Üllatavalt eelistasid kõik lapsed pakisupile borši.

"Mulle maitseb väga brokkoli koos kartulipudruga, paljud inimesed ütlevad, et brokkoli pole hea, aga minu arust ütlevad nad seda ainult sellepärast, et teised ütlevad nii," tõdes Marta Loore Pärg.

"Mulle tundub, et tänapäeval meie elu käib oma kärgperedes niiviisi, et igaühel on oma ülesanne, minu laste isa oskab hästi nalja teha, lauamänge mängida ja jalgrattaga sõita, aga mina ei oska kõiki neid asju, seega minule jääb söögitegemine," sõnas Alamaa ja tõi välja, et see on tema valik, et pääseda lauamängust, mida ta tõesti teha ei taha.

Merle Liivaku arvates on kõige hullem asi sundimine. "Ekstreemne laste isoleerimine, nad peavad teadma, mis toimub," sõnas ta ja leidis, et tegelikult me ei söö ainult koostisosi ja toitaineid sealt seest, vaid see käib läbi meelte. "Praegune nõuanne on see, et paljusid toite söövad lapsed parema meelega õues."