Klubid Studio ja Helios Hall korraldavad ühiselt peo Lokomotiiv

Kreenholmis kõlas üle Narva kostuv võigas vile, misjärel avati seal lüüsid ja mõnda aega on Narva jõel Euroopa veerohkeim juga. "Ringvaade" saatis Jüri Muttika vaatama nii vanu Kreenholmi hooneid kui ka seda, kui muljetavaldav see juba siis ikkagi on.

Leslie Laasner, artistinimega Leslie da Bass sai valmis verivärske albumi "Koridorid". Mees, kes on oma muusikaga šokeerinud Eesti ühiskonda, tõdes, et inimeste reaktsioon tuleb talle endale tihti üllatusena.

Âme on duo, kelle taga seisavad Kristian Beyer ja Frank Wiedemann – viimane neist esineb ka Helios klubis live-kavaga. Berliinist pärit Âme kontseptuaalsed esinemised on pakkunud väljakutseid tantsumuusika armastajatele juba rohkem kui 15 aastat.

Marshall Jefferson on Chicago house'i alustala. Temalt on pärit ka 1986. aastal välja antud "Move Your Body", mida siiani pidudel tihti mängitakse.

High Contrast on trummi ja bassi ikoon, kelle 2002. aastal välja antud debüütalbumil "True Colours" kõlanud "Return of Forever" ja “Global Love” kujunesid klassikuteks ning muutsid tollase trummi ja bassi kõlapilti.

