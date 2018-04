Täna toimub rahvusvaheline plaadipoepäev

Kreenholmis kõlas üle Narva kostuv võigas vile, misjärel avati seal lüüsid ja mõnda aega on Narva jõel Euroopa veerohkeim juga. "Ringvaade" saatis Jüri Muttika vaatama nii vanu Kreenholmi hooneid kui ka seda, kui muljetavaldav see juba siis ikkagi on.

Leslie Laasner, artistinimega Leslie da Bass sai valmis verivärske albumi "Koridorid". Mees, kes on oma muusikaga šokeerinud Eesti ühiskonda, tõdes, et inimeste reaktsioon tuleb talle endale tihti üllatusena.

Kõik väljalasked on ka piiratud - suurimad tiraažid on kogu maailma peale 10 000 tükki, väiksemad aga lausa paarsada.

Selleaastaste eriväljalasete seas on näiteks David Bowie 1967. aasta debüütplaadi "David Bowie" kahe-vinüülililine versioon, kus on olemas nii mono- kui stereoversioonid lugudest, Wu-Tang Clani "Enter The Wu-Tang (36 Chambers)" kassetiversioon, Eric Claptoni nelja-vinüüliline kogumik, .

Alates 2007. aastast korraldatakse üle maailma ühel aprillikuu laupäeval plaadipoepäeva, mille puhul annavad artistid välja kas seniavaldamata materjali või juba tuntud lugusid täiesti uuel kujul, mis jõuavad poelettidele just sel päeval. Juba aastaid on Eestis ka mitmeid poode, kes sellest osa võtavad.

