Metro Luminali uueks lauljaks on Robin Juhkental, bändiga liitus ka Marko Atso

Suur muutus on ka see, et varasemalt tuttavate bändiliikmete kõrvale - Rainer Jancis ja Kalle Nettan - on Metro Luminaliga liitunud ka vokalist Robin Juhkental ja trummar Marko Atso, kes lahkus möödunud aasta lõpus Metsatöllust.

Värske loo "Viimne Kiri" sõnad on kirjutanud Mait Vaik.