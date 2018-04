Suri Rootsi DJ Avicii

"Teatame sügava kurbusega, et Tim Bergling, tuntud ka kui Avicii, on meie seast lahkunud. Ta leiti 20. aprillil, kohaliku aja järgi reede pärastlõunal Omaani pealinnast Masqatist surnuna. Perekond on juhtunust šokeeritud ja palume praegusel keerulisel ajal austada nende privaatsust. Rohkem selle kohta avaldusi ei tehta," vahendas Consequence of Sound pressiesindaja Ebba Lindqvisti avalduse sisu.

Avicii aitas kaasa elektroonilise muusika ülemaailmsele võidukäigule.

Kuigi tema surm tuli ootamatuna, oli Avicii viimastel aastatel rääkinud avalikult oma terviseprobleemidest, sealhulgas pankreatiidist, mis oli osaliselt tingitud ohtrast alkoholi tarbimisest.

2016. aastal šokeeris Avicii oma fänne, teatades tagasitõmbumisest muusikaelust.

Ta tegi koostööd selliste tuntud muusikutega nagu Madonna ja Coldplay.

Rootslase tuntumate lugude seas olid Wake Me Up ja Hey Brother.

Dj Avicii käis ka Eestis, 2016. aastal oli ta Weekend festivali lõpupeo esineja.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) April 20, 2018