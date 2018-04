Kas muusikakell võib olla Soome järgmine Nokia?

"See on väheke imelik, sest poleks nagu minu tiitel. Loomingulisus pole selline asi, mida saab mõõta. Mina pigem hindaks suutlikkust teha otsuseid. Igaühes on loomingulisust. Igaüks oskab välja mõelda uut tooli, lauda. Aga pigem hindaks idee potentsiaali, detaile, mis teeks midagi teisiti," rääkis Pölönen "Ringvaatele".

Sibeliuse akadeemias kompositsiooni õppinud ja Ameerikas Silicon Valleys end täiendanud noormehe tähelend algas, kui ta 15-aastaselt muusikakoolis käies tundis, et kuigi ta väga tahab muusikat õppida, on muusikateooria tema jaoks liiga keeruline ja see võib õpingutele punkti panna. Siis aga otsustas ta oma probleemi ise lahendada.

"Tavaliselt pannakse noodid joontele. Mina aga mõtlesin, et miks mitte panna neid näiteks ringi. Nii mõtlesingi välja muusikakella. Panin noodid ringi. Noodinimed on siin näha. Ja nende peale saab panna erinevaid helistikukettaid. See katab teatud noodid kinni ja näitab avades õigeid noote. See on mažooriketas. Kui number 1 on C peal, siis on sul C-duur. Aga kui keerata 1 F-i peale, saad F-duuri noodid. Muidugi võib panna sinise ketta, kui tahad bluusi mängida. Samuti minoorid ja mida iganes. Aga põhimõtteliselt aitab see kiiresti valida õigeid noote. Sellega saab teha erinevaid mänge ja harjutusi," selgitas ta.

"Kui see teema on selge, saad minna klaveri juurde ja keerutada sellist [vt allpool – toim] üle klahvide. Noodinimi kettal puudutab alati vastavat nooti. Mustad klahvid lähevad aukudesse. Kui tahad mängida mingit helistikku, paned selle ketta siia keskele. Näiteks tahad mängida G-duuri. Veeretad seda ja numbrid näitavad, milliseid klahve vajutada. Pole oluline, kas tead midagi muusikast või oled klaverit mänginud. Paned selle klaveri klahvidele ja saadki mängida helistikke, meloodiaid. Alustamiseks lihtne."

Muusikakell klaveril kasutamiseks. Autor: ERR/kuvatõmmis