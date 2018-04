Tartu toidutehnoloogid tegid pudru veel tervislikumaks

Koduköögis pudrukeetmine just eriline teadus ei ole. Kõik teavad, et ka kõige tavalisem kaerahelbepuder on tervisele hea ja kasulik. Tartu teadlased on aga leidnud, et puder võiks olla veel parem ja tervislikum kui praegu.

Seni eelkõige juustu ja piima tervislike omaduste arendamisega tegelenud toidutehnoloog Andre Veskioja otsustas vastu võtta väljakutse viia läbi pudruinnovatsioon. Kui tellija 2 aastat tagasi Veskioja ja toidutoodete arendamisega tegeleva Bio CC poole pöördus, sai Tartu Teaduspargi laboris alguse tõeline pudruteadus.

"See asi sai alguse sellest, et tootja tegi investeeringu kaeraklii tootmise liini ja hakkas mõtlema, et kuidas sellele kaerakliile lisandväärtust anda. Mõte oligi see, et paneme ta pudru sisse, otsime sinna juurde teisi kasulikke komponente," rääkis Veskioja "Ringvaatele".

Kaeraklii on neil laboris ära jahvatatud. Reporter Heleri All proovis kliid sellel kujul ka järele. "Üsna selline saepurune maitse on tal," märkis All. Aga selleks, et seda inimese jaoks heas mõttes söödavamaks teha, siis Veskioja sõnul hakkasidki nad otsima, millega seda kokku panna. "Mõtlesime, et kindlasti võiks seal olla midagi soolast, ja võiks olla ka midagi magusat," ütles Veskioja.

Selles, et puder on tervislik, ei kahtle ilmselt keegi. Pudruteadlane Veskioja aga ütles, et nende arendustöö tulemusena said valmis retseptid, mis on veel eriti tervislikud.

"Kõikides nendes helvestes on mitmeviljahelbed. Omavahel on testitud erinevaid kombinatsioone tatrast, kaerast ja odrast. Need on kolm kõige täisväärtuslikumat teravilja, kus on ka suhteliselt palju kiudaineid lisaks. Kuna tänapäeval järjest rohkem on rafineeritud toitu, siis inimestel jääb kiudainetest puudu. Ideaalne oleks 25–35 g päevas. Kui kiudaineid piisavalt ei saa, siis inimestel tekivad kõhuga probleemid. Kõikides putrudes on kaeraklii, mis toob juurde täiendava koguse beetaglükaani." Beetaglükaan aitab kolesterooli taset normaalsena hoida.

Tootearenduses oli neil 81 varianti, mida nad proovisid. "Enamikke neist ikkagi meie meeskond kõik proovisid. Meil on 3–4 inimest laboris, kes proovisid kõiki, siis olid sellised paremad variandid, mida me proovisime koos tellijaga, ja kõige paremad variandid me proovisime teaduspargi asukatega. Asi lõppes sellega, et meil oli 50 perekonda, kes kõik said 18 erinevat putru. Need 50 perekonda poolteist kuud proovisid putrusid, panid oma tagasiside kirja ja selle baasil lõpuks valiti neli võitjat," selgitas Veskioja parimate putrude valikuprotsessi.