Tüdrukute ülekaaluga "Rakett 69" tegi kaheksandal hooajal ajalugu

Saatesse on võistlema jäänud Oskar Saarepera, Kristiina Naber, Kadi Siigur ja Viktoria Siigur.

"Raketisaatesse on jäänud veel neli inimest. Nendest kolm on tüdrukud, üks poiss. Seda Raketi pardal ei ole varem juhtunud. Nii et ma olen üsna kindel, et üks finalistidest on tüdruk," kommenteeris saatejuht Aigar Vaigu.

Laupäevases saates on ees kauaoodatud keemiaülesanded. Esimene ülesanne on keemiline kõrgushüpe, kus võistlejad peavad leidma õige keemilise reaktsiooni, mis tekitaks piisavalt tõukejõudu. Esimese ülesande võitjal on taas eelis valida endale kaaslane teiseks ülesandeks. Seejärel peavad uued võistkonnad jälgima protokolli ja täpsemad keemikud pääsevad duellist. ​

Kolme parimat ootavad vabalt valitud kohale õppima Tartu ülikool ja Tallinna tehnikaülikool.

