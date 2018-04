Kanye West avalikustas kahe uue albumi ilmumiskuupäevad

Pärast mitu kuud kestnud spekulatsioone kinnitas Kanye West, et tulemas ei ole mitte ainult üks, vaid kaks uut albumit. West teatas Twitteris, et seitsme looga sooloalbum ilmub 1. juunil ja sellest nädal aega hiljem, 8. juunil ilmub koostööalbum Kid Cudiga.

"Selle nimi on Kids See Ghost. See on meie bändi nimi," teatas West Twitteris. West esitas Kids See Ghosti kohta eelmise aasta novembris kaubamärgitaotluse, mis kataks kõik alates fännikaubast voogedastusteenuste, filmide ning teleseriaalideni, vahendas Pitchfork.

Kanye Westil ja Kid Cudil on selja taga pikk ühine ajalugu. Cudi kaks esimest albumit – "Man on the Moon" I ja II – ilmusid Westi plaadifirma G.O.O.D. Music alt ning West teeb mõlemal albumil ka kaasa. Cudi on samal ajal kaasa teinud kõigil Westi albumitel alates 2008. aastal ilmunud albumist "808s & Heartbreak".

Aastate jooksul on nende vahel esinenud ka mitmeid erimeelsusi. 2014. aastal teatas Cudi, et teda pahandas, et Kanye kasutas albumi "Yeezus" palas "Guilt Trip" tema vanu vokaalsalvestusi. 2016. aastal ründas Cudi Westi Twitteris, märkides, et ta usub, et Westil pole temast sooja ega külma ja ta ei lase endaga mängida. Vahetult pärast seda ütles West oma kontserdil, et Cudi ei mainiks enam kunagi tema nime, lisades, et see oli tema, kes tegi Cudist selle, kes ta on. Nädal pärast seda teatas West, et Cudi on talle venna eest. 2017. aasta novembris, paar päeva pärast Kids See Ghosti kaubamärgitaotluse esitamist kutsus Cudi Westi oma kontserdi ajal lavale. West tegi külalisesinemise Cudi kontserdil ka selle aasta veebruaris.

Westi seni viimane album "The Life of Pablo" ilmus 2016. aastal. Eelmine nädal naasis West pärast 11 kuud kestnud eemalolekut taas Twitterisse. Tema sõnul moodustavad säutsud filosoofiateemalise raamatu. "Ma tegelen selle "raamatuga" siis, kui mul on selleks tuju," kirjutas ta.

West andis teada, et ka Pusha T ja Teyana Taylor avaldavad lähikuudel uued albumid. Pusha uus album ilmub Westi säutsu andmeil 25. mail, ja Taylori oma 22. juunil.