Riigikogu viktoriinis säras koalitsioon, opositsioon jäi alla ühe punktiga

Leslie Laasner, artistinimega Leslie da Bass sai valmis verivärske albumi "Koridorid". Mees, kes on oma muusikaga šokeerinud Eesti ühiskonda, tõdes, et inimeste reaktsioon tuleb talle endale tihti üllatusena.

Küsimuses number kolm taheti teada, kellega tuntud muinasjututegalastest võrdles peaminister Jüri Ratas riigikogu infotunnis EKRE-t. Toomas Vitsut teadis, et õige vastus on Majasokk Karlssoni lugudest.

"Ma olen olnud riigikogus 25 aastat ja olen käinud seal kolm korda, nii et hästi vähe," kommenteeris Nutt. Tiidus lisas, et Pika Hermanni tornist avaneb erakordne vaade, nii et kõigil tasub minna.

