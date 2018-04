Ariana Grande avaldas pärast Manchesteris toimunut esimese singli

Grande uus laul kannab pealkirja "No Tears Left To Cry" ning selle produtseeris Max Martin, vahendas BBC.

Loos räägib Grande, kuidas vihast üle olla. "Mul ei ole enam pisaraid, mida nutta. Ma armastan. Ma elan," kõlavad laulusõnad.

Režissöör Dave Meyersi käe all valminud muusikavidot vaadati pool miljonit korda kõigest esimese 30 minuti jooksul. Muusikavideo lõpus lendab kaadris Manchester linna sümbol - mesilane.

24-aastane staar on oma uue muusika kohta sotsiaalmeedias vihjeid jaganud selle nädala algusest ning kirjutas fännidele, et on neid igatsenud.

Grande on avalikkusest eemale hoidnud selle aasta juunist, kui toimus tema mälestuskontsert Manchesteri terrorirünnakus hukkunutele. Laulja mänedžer Scooter Braun ütles intervjuus, et Grande nuttis pärast tragöödiat päevi.

Grande ise tunnistas, et stuudiosse minek oli pärast juhtunut vastumeelne. "Oleks hea hoida lähedasi mõnda aega enda lähedal ja olla kodus," rääkis Grande.

Stuudiosse naasis Grande eelmisel aastal, tehes koostööd Max Martini ja Pharrell Williamsiga. Williams ütles hiljuti intervjuus LA Timesile, et Grande uute laulude sõnad on imelised. "Asjad, millest ta sellel albumil räägib, on järgmisel tasandil," avaldas mees.

Pole veel teada, millal Grande uus album ilmub.

22. mail astus populaarse kontserdipaiga Manchester Arena staadionil üles teismeliste seas ülipopulaarne USA lauljatar Ariana Grande. Vahetult pärast Grande lavalt lahkumist toimus staadioni fuajees pommiplahvatus, mille tagajärjel hukkus 22 inimest, nende seas mitu last. Staar korraldas sama aasta juunis Manchesteris mälestuskontserdi One Love Manchester, mis oli pühendatud terrorirünnaku ohvritele. Pärast seda nimetati Ariana Grande Manchesteri aukodanikuks.