Reikop praadis "Ajujahi" osalejaid

"Ajujahi" osalejatel sellist kogemust, nagu Marko Reikopi tavalistel külalistel, ei ole, kuid selleks, et edasi pääseda, tuli neil Reikopi kriitikatule all ellu jääda.

"Mis te peidate seal? Te häbenete seda nii palju, et ei pane isegi laua peale seda?", "See on kole, see näeb välja nagu koerakauss.", "See näeb nõme välja, see on väga suur puudus, mis te ette võtate sellega?" - need olid vaid mõned laused, millega Reikop oma intervjueeritavaid "Ajujahi" palvel kostitas. Osalejad olid aga veendunud, et neid on tõesti saadetud "Ringvaate" saatesse oma toodet tutvustama.

Infot selle kohta, millega tiimid tegelevad, Marko Reikopile ei antud. Meeskonnad pidid tõestama, et suudavad ka kõige keerulisema idee esimese korraga arusaadavaks teha. "Marko Reikop oli endale kohaselt kriitiline, aga ma loodan, et ma olin võimeline teda veenma," avaldas Viisu meeskond pärast intervjuud.

Reikop tunnistas pärast intervjuusid, et oli tooteid, mis talle tõesti meeldisid, kuid oli kõige suhtes eriti kriitiline, et osalejad proovile panna. "Ma olen väga kriitiline. See on huvitav roll, sest tavaliselt annad intervjueeritavale oma näoga mingisugust tagasisidet, aga ma ei anna ka näoga tagasisidet. Ma olen kivinäoga, nad eeldavad, et kui nad naeratavad, ma naeratan natuke vastu, aga ma ei naerata," kommenteeris Reikop rolli, kuhu sattus.

Intervjuudel hoidis silma peal žürii, kes võistkondade esinemisele hinnanguid jagas.

Vaata kõiki intervjuusid "Ajujahi" Youtube'i kanalilt.