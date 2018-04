Karsummi korraldajad näitasid tänavustele osalejatele eeskuju

Tartu tudengipäevad toimuvad juba aprilli lõpus ning taas kutsutakse kõiki prantsama Emajõkke sellekevadisel Karsummil. Tänavuse korraldajad näitasid sel puhul eeskuju, millised masinad on võistlema oodatud.

Isevalmistatud lennumasinate võistlusel Karsumm kohtuvad 29. aprillil taaskord noored inseneritaibuga lendurid. Karsummi korraldaja Hendrik Roland Helm selgitas ETV saates "Ringvaade", et tegemist on lennumasinate võistlusega, mille eesmärk on lennata üle Emajõe.

"Kuna ma ise olen olnud varem ohutuse eest vastutaja, siis enne, kui masinad lähevad päriselt hüppesse, ma kontrollin üle teravad kruvid, räägin osalejatega, et nad ennast sinna masinate vahele ei paneks," kinnitas Helm, et üritus on igati turvaline ning mitte midagi halba pole varem juhtunud.

Korraldaja Meeli Pipar lisas, et Karsummiga hakkab paljude osalejate jaoks tudengipäevade festival pihta. Projekti saab sel korral toetada Hooandjas.

Enne lennukatsetusi oli kõikidel pealtvaatajatel võimalus võistlusel osalevate lennumasinatega lähemalt tutvuda.