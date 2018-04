Liis Lemsalu esines Liibanonis keemiarünnaku ajal: mõtlesin, et miks ma tulin siia

"Ma tundsin, et 2018 on see aasta, kus mina lähen esimest korda oma bändiga Liibanoni ja oma silmaga näen, mis seal siis tegelikult toimub," ütles Lemsalu, kes pole kunagi varem Liibanonis esinemas käinud, ETV saates "Ringvaade".

Lemsalu ütles, et asus 125 kilomeetri kaugusel Süüria pealinnast Damaskusest. "Seal toimus keemiarelvarünnak samal ajal, kui mina olin sõjaväebaasis. Ma hakkasin natukene muretsema, sest see oli nii lähedal, USA oli just hakanud sela pommitama ja siis ma mõtlesin, et miks ma tulin siia, appikene," kirjeldas Lemsalu. Pärast reisi kinnitas Lemsalu, et oleks nüüd absoluutselt kindlasti nõus tagasi minema.

Lõuna-Liibanonis toimunud tunnipikkust kontserti kuulasid Iiri-Soome pataljonis teenivad kaitseväelased ja nende külalised. "Mind võeti tohutult hästi vastu. Pärast öeldi, et üks parimatest kontsertidest, mis neil on olnud. Nad olid nii armsad ja ma põdesin ka, et sõjaväelased on konservatiivsemad," ütles Lemsalu, kes kinnitas, et tegelikult tuli publik mõnusalt kaasa.

Pataljoni ülem kolonelleitnant Neil Nolan tänas pärast kontserti ansamblit meeleoluka esinemise eest ja kinkis neile tänuks Iiri-Soome pataljoni vapi. Kontserdil sai soetada sinilillekampaania tooteid, millest kogunes annetustena Eesti veteranide toetuseks üle 500 dollari.

Ansambel sai Lõuna-Liibanonis veedetud nädala jooksul ülevaate rahuvalvemissioonist ja selle tegevuspiirkonnast, külastada missiooni peastaapi Naqouras, tutvuda Eesti kaitseväeaste teenistuskohtadega ÜRO tugipunktides 2-45 ja 6-50, käia Liibanoni ja Israeli eraldusjoonel ning väisata ajaloolist Tüürose linna. Lisaks ÜRO tugipunktis 2-45 antud kontserdile esines Liis Lemsalu ansambel ka kohalikus koolimajas Ain Ibil küla kooliõpilastele. Samuti veetis ansambel koos kontingendiga ka ühise grilliõhtu.