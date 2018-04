Džässivõhik läheb Jazzkaarele: muusikal peab olema algus ja lõpp

PPA vanempressiesindaja Kristjan Lukk on tõeline džässivõhik, kuid on valmis tunde järjekorras ootama, et kuulata suvel Tallinnas esinevat Guns N' Rosesit. Homme algava Jazzkaare valguses püüab Lukk aga ka enda džässipisiku üles leida.

"Ma autos raadiojaamu klõpsin ja mõni jaam on, kust tuleb sellist muusikat, millel ei ole päris algust ja päris lõppu. Ma olen enda jaoks defineerinud, et äkki see ongi džäss - vaba vorm ja improvisatsiooniline. Ma olen selline otsast otsani inimene, muusikal peab olema algus ja lõpp," põhjendas Lukk, miks džäss pole tema lemmikžanr.

Tänavuselt Jazzkaarelt püüab Lukk võtta maksimumi ning käia nii paljudel kontsertidel kui jõuab. "Ma endale illusioone ei loo ja liiga suuri plaane ka ei tee," ütles Lukk, kes ilmselt iga päev mõnele džässkontserdile ei jõua.

Selleks, et Luku tee Jazzkaarel oleks lihtsam, andis talle nõu laulja Liisi Koikson. "Kui on antud ette teema, siis džässmuusikute põnev hetk ongi see, et ta saab selle teemaga mängida. Ta saab need noodid, mis on kirja pandud, ta ei pea täpselt neist kinni hoidma, vaid võib panna oma rütminüansse või meloodiat muuta," kirjeldas Koikson, mis džässi juures nauditav on.

Liisi laulis näitena laulu "Mis värvi on armastus", et Lukk oskaks teha vahet, milline on lugu džässi - või originaalvõtmes. "Tekkis selline tunne, et ma ei tea, mida oodata sellest kontserdist. Võib-olla see on see, mis inimesed sinna toob," kommenteeris Lukk Koiksoni džässiesitust.

Jazzkaar toimub 20.-29. aprillil.