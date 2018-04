Saudi Araabias avati üle 35 aasta esimene kino

32-aastane Saudi Araabia prints Mohammed bin Salman on kahe aastaga teinud muutusi, mis on ranges riigis mõjunud kui värske tuuleiil - naised võivad autot juhtida ja lubatud on avalikud kontserdid. Eelmisel nädalal toimus riigis esimene naiste moeshow, eile aga avati Saudi Araabias üle 35 aasta esimene kino.

Pika kinopõuaga riigis jõudis esimesena suurele ekraanile superkangelasfilm "Must panter", mis on ülipopulaarne terves maailmas. Küll aga lõigati filmist välja kaks suudlusstseeni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saudi-Araabiasse rajatakse rohkem kui 40 kino. Seni pole selge, milliseid filme lubatakse riigi kinodes näidata ning kui palju neid kärbitakse.

Kinode rajamine Saudi Araabiasse on aga rahva kahte leeri ajanud, need, kes leiavad, et riik liigub lõpuks ometi õiges suunas ja teised, kes on viha täis ning arvavad, et sellega läks prints vastuollu islamiusuga.

"Need, kes naudivad filmide vaatamist kinos, on rohkem kui oodatud. Need, kes tahavad, saavad filme endiselt kodus vaadata ja need, kes ei taha üldse, ei pea filme vaatama. See on inimeste vaba valik," kommenteeris infominister Awwad Alawwad.

Kinopiletid tulid müüki tänasest ning kino on avatud publikule homsest. Otsus on riigile ka majanduslikult kasulik, sest seni viisid kinojanus Saudid raha nii Dubaisse kui ka Bahreini.