Cannes'ilt osalemiskeelu saanud Lars Von Trier on festivalil tagasi

Von Trier sattus kriitika alla oma filmi "Melanhooliat" ("Melancholia", Taani 2011) tutvustades, kus rääkis, et pidas ennast pikka aega juudiks, kui aga selgus, et ei ole, siis pöördus natsiks. Ta ütles küll, et tal ei ole midagi juutide vastu, kuid märkis, et siiski põhjustab Iisrael maailmale hulga probleeme, vahendas Independent.

Režissöör vabandas hiljem väljaöeldu tõttu, tunnistades, et need olid mõeldud naljana. Sellest hoolimata mõistsid festivali korraldajad Lars von Trieri avaldused hukka. "Režissöör kinnitab, et ta lubas endale väikese provokatsiooni ja esitab vabandused. Cannes'i festivali positsioon on muutumatu, sellest ei saa kunagi sarnaste teemade arutelu platvormi ükskõik missugusel kujul," seisis 2011. aasta pressiteates.

Kuni tänavuseni ei kutsunud Cannes'i festivali korraldajad meest oma projekte rohkem esitlema. Sel aastal on Von Trier taas kohal, et tutvustada oma filmi "The House That Jack Built" ("Maja, mille Jack ehitas").

Film viib vaataja 1970. USA-sse. Nagu pealkirjast järeldada, on peategelaseks Jack, Matt Dilloni kehastatav üliintelligentne sarimõrvar, kes ise peab enda kuritegusid pigem kunstiks. Kriminaalpolitsei jõuab mehele üha tihedamalt kannule, kuid sellegi poolest pühendub Jack enda verisele harrastusele järjest suuremalt.

Jacki tegelaskuju jõuab vaatajani mentaalses detailplaanis, Bruno Ganzi kehastatava tundmatu Verge'iga peetud vestluste kaudu, kellele peategelane usaldab enda probleeme, mõtteid, intiimseid kirjeldusi ja ohtlike manöövrite detailset põhjendamist, mis seguneb peaaegu et lapsiku enesehaletsusega.

Aastal 2000 pälvis Lars von Trier Cannes'is peapreemia filmiga "Tantsija pimeduses," mille peategelast kehastab Islandi lauljatar Björk, kes kirjutas linateosele ka muusika. Samuti on Cannes'is käinud Trieri filmid "Kuriteo element" (1984), mis pälvis tehnika grand prix', "Europa" (1991), mis sai nii žürii eriauhinna, tehnika grand prix' kui ka parima kunstilise panuse auhinna, "Laineid murdes" (1996), mis pälvis samuti žürii eriauhinna, "Idioodid" (1998), "Dogville" (2003), "Manderlay" (2005), "Antikristus" (2009) ja "Melanhoolia" (2011).

71. korda peetav Cannes'i filmifestival toimub tänavu 9. – 18. maini.

"Maja, mille Jack ehitas" valmis Taani ja Rootsi stuudiote Zentropa ning Filmi Västi koostöös. Film jõuab ka Eesti kinodesse detsembris-jaanuaris.